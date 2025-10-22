Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazeteciliğin toplumun bilgiye erişiminde ve demokrasinin güçlenmesinde büyük bir rol üstlendiğini vurguladı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Okumuş mesajında, gazetecilerin doğru bilgiye ulaşmak için türlü zorluklara rağmen özveriyle çalıştıklarını vurguladı.

İnsanları gelişmelerden haberdar etmek için, doğru bilgi ve haber peşinde çeşitli zorlukları göğüsleyerek çalışan gazetecilerin bilgi toplumunun, insan hakları ve demokrasinin gelişmesine büyük katkı sağladığını anlatan Okumuş; “İletişim ve haberleşme ihtiyacının hayatın vazgeçilmez unsuruna dönüşmesiyle birlikte gazetecilik hayati önem arz eder olmuştur” dedi.

Sosyal medya ve dijital mecralarla birlikte haberin artık her yere anında ulaştığına dikkat çeken Okumuş, basının toplum üzerindeki etkisinin daha da arttığını ifade etti: “Bugün sosyal medyanın araç ve mecralarını da kullanan gazetecilik imkânları sayesinde artık hiçbir şey gizli kalmamaktadır. Dünyanın en uzak yerlerinde vuku bulan olaylardan anında haberdar olunmakta, bir gün öncesine ait haber ve bilgiler bile güncelliğini yitirmektedir.”

Basın özgürlüğü kadar basın ahlakının da korunması gerektiğini vurgulayan Fatih Okumuş, “Basının doğru haberi ve bilgiyi yaygınlaştırarak barışa, huzura, hakka, hukuka ve adalete katkı sunması bütün insanlığın selameti için vazgeçilmezdir” dedi.

Okumuş, mesajının sonunda şu ifadeleri kullandı: “Dünya Gazeteciler Günü’nde, mesleğini onurla, doğrulukla ve fedakârlıkla sürdüren tüm gazetecileri tebrik ediyor; bu kutsal mesleği ifa ederken canını veren basın emekçilerini rahmetle anıyorum.”

Okumuş, basının özgür, tarafsız ve etik değerlere bağlı bir şekilde faaliyet göstermesinin, hakikat ve adaletin teminatı olduğunu belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi