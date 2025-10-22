Çorum İl Müftülüğü’ne bağlı olarak Akşemseddin Camii yanında yapımı süren Hıdırlık Erkek Hafızlık Kur’an Kursu’nda önemli bir dayanışma örneği sergilendi.

Kursun inşaatında sona yaklaşılırken, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, imam hatipler, din görevlileri ve öğrencilerle birlikte çevre ve kaba temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Temizlik etkinliğine TDV (Türkiye Diyanet Vakfı) Çorum Şubesi Temsilcisi Ramazan Tarık Gökçe de katılarak destek verdi. Gün boyu süren çalışmada, inşaat çevresinde biriken malzemeler toplanarak hem kurs binası hem de çevresi temizlendi.

Çalışmalara bizzat katılan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, burada yaptığı açıklamada gönüllülere teşekkür ederek şunları söyledi: “Burada gönüllüler ve öğrencilerle birlikte inşaatımızın çevre ve kaba temizliğini yaptık. Bu sayede buradaki pek çok malzeme ziyan olmadan kursumuzu temizledik. Çünkü burada necip milletimizin engin yardımları var. Yardım eden tüm hemşerilerimize ve emeği geçen gönüllülerimize teşekkür ediyorum.”

Yapımında sona gelinen Hıdırlık Erkek Hafızlık Kur’an Kursu tamamlandığında, hafızlık eğitimi almak isteyen çok sayıda öğrenciye hizmet verecek. İl Müftülüğü, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak kursun ibadete ve eğitime hazır hale getirilmesi için gönüllülerin desteğiyle süreci hızlandırmayı hedefliyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ