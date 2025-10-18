Alınan bilgiye göre, 17 Eylül’de Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki evinde alkol ve uyuşturucu madde aldıktan sonra rahatsızlanan B. A. (40), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.A. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince evde yapılan incelemede uyuşturucu kullanımına ait aparatlar ile alkol bulundu.

Yoğun bakımda tedavisi süren B. A., 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Şahsın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.