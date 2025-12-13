Çorum’un yaşayan sözlü kültür hazinelerinden, 91 yaşındaki halk ozanı Âşık Musa Yıldız’ın (Âşık Kara Musa) zengin birikimi, ilk kez kapsamlı bir çalışmayla yazılı bir kaynağa dönüştürüldü. Âşığın hafızasında yer alan binlerce deyiş, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları tarafından “Âşık Kara Musa Külliyatı” adıyla kitaplaştırılarak kültür dünyasına kazandırıldı.

Prof. Dr. Caner Işık ve Ali Onar’ın titiz çalışmasıyla hazırlanan külliyat, araştırmacıların daha önce yürüttüğü yüksek lisans tezinden hareketle geliştirilerek, Çorum Belediyesi’nin kültürel yayıncılık vizyonunu yansıtan akademik nitelikli bir esere dönüştürüldü.

1934 yılında Çorum’un Acıpınar köyünde doğan ve “Kara Musa” lakabıyla tanınan Âşık Musa Yıldız, Alevi âşıklık geleneğinin yaşayan en güçlü temsilcilerinden biri olarak biliniyor. Anadolu erenlerinin, seyitlerin ve pirlerin kuşaktan kuşağa aktardığı deyişleri hafızasında yaşatan; iki bini aşkın kıtayı eksiksiz hatırlayan ender isimlerden biri olan Âşık Kara Musa’nın sözlü mirası, ilk kez Çorum Belediyesi Kültür Yayınlarının öncülüğünde bu denli kapsamlı şekilde kayıt altına alınmış oldu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ