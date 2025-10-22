Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon ve Çorum Çocuk Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Caner Ergan tarafından işletilecek olan “Tiyatro Sanat Cafe”, açılış törenine hazır.

Tiyatro Sanat Cafe, 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 13.30’da açılarak müşterilerinin ve sanat camiasının hizmetine sunulacak.

Yeniyol Mahallesi Eskisaray 2. Sokak No: 8 / C adresinde, Mevlana Otoparkı yanında bulunan Tiyatro Sanat Cafe’de içecek ve yiyecek çeşitleri ile hizmet verilirken, aynı zamanda tiyatro gösterileri, animasyon, meddah, Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca gösterileri yapılacak. Palyaço, maskot kiralama, doğum günü organizasyonu, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi hizmetlerin de sunulacağı cafede, müşteriler sanatla iç içe keyifli bir şekilde vakit geçirebilecek.

Caner Ergan, açılış törenine tüm Çorum halkını ve sanatseverleri davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi