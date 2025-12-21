Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Fatih Softa, Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Av. Rumi Bekiroğlu, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Gökhan Külcü ve İl Başkan Yardımcısı Serkan Boran da Haymana’da yapılan kutlama kampına katıldı.

Düzenlenen kampta Gelecek Partisi tarafından bir manifesto yayınlandı. Buna göre ülkedeki sorunların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sistemik bir nitelik kazandığını belirterek, kapsamlı bir yenilenme çağrısında bulunuldu.

Ahmet Davutoğlu, ülkenin küresel ve iç sorunlarla çevrili tarihi bir eşikte olduğunu vurgulayarak, ekonomik çöküş, ahlaki yozlaşma, gelir adaletsizliği, yargının araçsallaşması ve liyakatsizliğin yaygınlaşmasının toplumu büyük bir karamsarlığa sürüklediğini ifade etti.

Manifestoda sınırlı reformlar yerine köklü bir yenilenmenin zorunlu olduğunu savunarak, “Ahlak Devrimi, Adalet Devrimi, Üretim ve Gelir Adaleti Devrimi, Temiz Siyaset Devrimi, Devletin Kurumsal Devrimi” olmak üzere 5 alanda devrim yapılması gerektiği dile getirildi.

Muhabir: Haber Merkezi