Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Evde Sağlık Hizmetlerinden faydalanan hastalara Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Osmancık Devlet Hastanesi, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi ve Alaca Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri ve hastane yöneticileri tarafından ziyaretler gerçekleştirildi.

Evlerinde ziyaret edilen hastalar ve ailelerine sağlık hizmetleri alanında ya da paydaş kurumlarla ilgili ihtiyaçları olup olmadığı sorularının yöneltildiği ve bu kapsamda yalnız olmadıklarının belirtildiği kaydedildi.

Ekipler tarafından ayrıca engelli bireylerin toplumun görünmeyen gücü olduğu ifade edilerek her daim yanlarında olunduğu da beyan edildi.

