Çorum’da hayvansal üretim politikalarının yeni döneme ilişkin yol haritasını belirlemek amacıyla 2026–2028 yıllarını kapsayan “Hayvansal Üretim Planlaması” toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, şube müdürleri ve İl Teknik Komite üyeleri katıldı.

Toplantıda, ilimizdeki hayvansal üretim kapasitesi tüm boyutlarıyla ele alınarak mevcut durum analizi çıkarıldı. Üretimde verimliliği artırmaya dönük stratejik odaklar, su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılık faaliyetlerindeki güncel gelişmeler, ekosistem dengesi ve sürdürülebilir üretim modellerine ilişkin değerlendirmelerde yapıldı.

Yeni dönem planlamaları kapsamında, bölgesel ihtiyaçlara uygun üretim deseni oluşturulması, kaynakların etkin kullanımı, sektörün karşılaştığı sistemik sorunlar ve çözüm önerileri detaylı şekilde tartışıldı. Katılımcı bir süreç işletilerek ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda önümüzdeki dönemde uygulanacak yol haritasının ana çerçevesi belirlendi.

Çorum’da hayvansal üretimin rekabet gücünü artırmayı, su ürünleri sektörünün sürdürülebilir gelişimini desteklemeyi ve ekosistem temelli üretim anlayışını güçlendirmeyi amaçlayan toplantının, sektör paydaşları arasındaki koordinasyonu daha da pekiştirmesi hedefleniyor.

Ayrıca toplantıya katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ