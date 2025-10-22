Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında, 2025 yılı 4. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, İŞKUR Toplantı Salonu’nda ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, 2025 yılının ilk dokuz ayında yürütülen İŞKUR faaliyetleri değerlendirildi. Ayrıca, Çorum’da istihdamın artırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve paydaş kurumlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurulda alınan kararlar doğrultusunda, istihdamı destekleyen yeni projelerin planlanması ve mesleki eğitime yönelik uygulamaların daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR