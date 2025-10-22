Merhum Abdullah Deniz’in eşi, Arap, Hüseyin Deniz ve Elmas Güler’in anneleri Hatem Deniz (88), son yolculuğuna uğurlandı.

Hatem Deniz’in yaşlılığa bağlı rahatsızlığından dolayı evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat ile Arif Demiral’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Çorum Merkez Karakeçili Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, Belediye Meclis Üyesi Ümit Gökay, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Anadolu Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Vekili Güngör Atak, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Arap Filiz, iş insanları; Zafer Kalem, Esat Duran, Alaattin Yıldırım, Suat Atalay, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

