Siyaset yazmaktan gına geldi…

Her zaman tekrara takılmak zorunda kalıyoruz…

Çünkü siyaset ayağa düşünce, aktörleri de ikinci sınıfta yer alıyor…

Bu nedenle zaman zaman siyaset dışına çıkmak gerek…

Örneğin sağlık sorun ve konularına değinmek gibi…

Geçenlerde aile dişçimize gittik. Rutin kontroller için…

Diş macunu için yeni bir diş macunu tavsiye etti..

Ne yaparsınız?

Denersiniz değil mi?

Merak ettim, ilk defa adını duyduğum bir marka..

Almanya üretimi..

Avrupa’da çok tutuluyormuş.

Doktorumuz gibi eczacımız da methedince satın almaya karar verdik…

Semtimizde aynı cadde üzerinde onlarca desem abartmış olmam, eczane var.

500 metrelik kısmında ise eczaneye fiyat sormaya karar verdim…

Hani diğerlerinden ne kadar farklı diye…

Üç eczaneden aldığım fiyatlar şöyleydi.

125 TL, 153 TL ve 170 TL…

Gelin de karar verin…600 adımlık bir cadde üzerinde yer alan ayrı eczanedeki fiyat farkı beni şaşırtmadı…

Bunun nedeni kesinlikle “Psikolojik” (!)

Sayın Cumhurbaşkanımız haklı…

Ama 125 lira etiket koyan eczacı kalfası başka bir şey söyledi:

“Biz de hep böyle beyefendi…İşinize gelirse…”