Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 27 Mart Perşembe günü Çorum’a gelecek.

Vali Ali Çalgan'ı ziyaretinin ardından Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Çorum Sağlık Yöneticileri toplantısına katılacak.

Ardından İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret edecek olan Memişoğlu, yapımı devam eden Devlet Hastanesi’nin de inşaatında incelemelerde bulunacak.

Bakan Memişoğlu, saat 15.00'te Şehit Diş Tabibi Ömer Emiroğlu Diş Hastanesi’nin açılışını yapacak.

Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret edecek olan Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığı tarafından fuar alanında yapılacak olan Vefa İftarına da katılacak.