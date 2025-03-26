Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ramazan Bayramı’nda Çorum halkına esprili ve nostaljik afişlerle sürpriz yaptı. Geleneksel bayramlaşma sohbetlerinden ilham alınarak hazırlanan afişler, hem vatandaşların yüzünü güldürdü hem de bayramın sıcak ve samimi atmosferini yansıttı.

Şehrin çeşitli noktalarına asılan afişlerde, bayram ziyaretlerinde sıkça duyulan esprili cümlelere yer verildi. “Öp bakalım elimi, harçlık vereyim”, “Maşallah, çocuklar da epey büyümüş”, “Seni de bayramdan bayrama görüyoruz” gibi ifadeler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Afişlerde kullanılan bu sıcak ve samimi mesajlar, bayramın geleneksel değerlerini hatırlatarak herkesin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak, “Bayramlarımız, kültürümüzün en güzel yansımalarından biri. Bu afişlerle, bayram ziyaretlerinde sıkça karşılaştığımız o güzel diyalogları hatırlatmak ve yüzlerde bir tebessüm oluşturmak istedik. Çorumlu hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ