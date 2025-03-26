İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik sert eleştirileri nedeniyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na "kesin ihraç" talebiyle sevk edilen eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, bugün sosyal medya hesabından partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'nde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, partiden ihraç sürecine tepki gösterdi. Kocabıyık, paylaşımında "Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu o gün ilkokuldaydı" ifadelerini kullandı.

"Bugün ihraç kararı verenler o gün ilkokuldaydı"

Kocabıyık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Burası Pınarhisar Cezaevi. Bu fotoğrafın içinde o gün hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan var. Erol Olçok var, Hayati Yazıcı var, başımızda dikili gardiyan var ve ben varım. Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın!”