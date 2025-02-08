Belediye Meclisi tarafından yeni kurulan Afet Komisyonu'nun önemli çalışmalar yürüteceğini belirterek konuşmasına başlayan Özüyağlı, ilk olarak Gülabibey Mahallesi Hasanpaşa sokaklarda gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

6 Şubat depremi öncesinde “dirençli şehirler vizyonu” gereği 2022 yılı itibarıyla bu bölgede kentsel dönüşümü hızlandırmak adına kat artışı izni verildiğini ve zeminde ticaret alanlarının planlandığını kaydeden Özüyağlı, “Ancak, vatandaşlarımız ile müteahhitler arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve mülkiyet sorunları projenin başlamasına engel olmuştu. Kentsel dönüşümü başlatmak adına yeni dönemde revize ettiğimiz projede, projelendirme ve uzman görüşmeleri tamamlanmış olup, kısa süre içinde hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerine başlanacaktır” dedi.

Mimarsinan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm sürecinin de Gülabibey Mahallesi’ndeki benzer sebeplerle aksadığını belirten Özüyağlı, “Yeni dönemde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Belediyemiz tarafından yürütülen projede, projelendirme aşamasına başlanmış olup, Bakanlığımız şirketi GEDAŞ tarafından projelendirme yapılacaktır” dedi.

Özüyağlı, Kale Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde ise hak sahiplerinin %93’ü ile görüşme yapıldığını ancak uzlaşma oranının %22 gibi düşük bir seviyede kalması nedeniyle projenin ilerleyemediğini kaydederek, projenin bakanlık tarafından revize edildiğini, işlemlerin tamamlanmasının ardından sahada uzlaşma görüşmelerine başlanacağını söyledi.

“BİREYSEL KENTSEL DÖNÜŞÜM ARTTI”

Konuşmasında bireysel kentsel dönüşüme de değinen Özüyağlı, “Dirençli şehirler vizyonumuz gereği inisiyatif alarak şehrimizde 2500 m2 ve üzerindeki arsalarda bulunan yapılara deprem risk tespiti yaptırmaları halinde %20 emsal artışı sağlanmıştır. Bu düzenleme sayesinde bireysel dönüşüm süreçleri hız kazanmış ve bazı bölgelerde inşaat faaliyetleri fiilen başlamıştır. Bu tür kolaylaştırıcı yeni düzenlemelerle dönüşüm sürecini hızlandırmayı ve şehrimizin her noktasında sağlam yapılar inşa etmeyi hedefliyoruz.

Çorum’u daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için kapsamlı çalışmalar yürütmekteyiz. Belediyemiz, Bakanlık ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde hareket ederek projeleri en sağlıklı şekilde hayata geçirecektir. Hep birlikte, daha sağlam ve dirençli bir Çorum inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ