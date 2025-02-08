Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç, 6 Şubat 2023’te ülkemizde meydana gelen asrın felaketi depremle birlikte büyük hasara uğrayan ve çok fazla insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bazı ziyaret ve etkinliklere katıldı.

Depremin olduğu ilk haftadan itibaren Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesinde arama kurtarma ekibiyle birlikte kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren, hayırsever kişi ve kuruluşların desteği ile yardım malzemesi dağıtan, sorunların çözümüne katkı sağlayan, bölgede 50 gün boyunca hizmet veren ve günlük 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtan ÇOSTOG Başkanı Kılıç, depremin ikinci yıldönümünde de Afşin halkını yalnız bırakmadı.

Anma programları ve etkinliklere Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Aşgın ve ÇOSTOG yöneticileri, Çorum’un kardeş şehri ilan edilen Afşin’de yoğun ilgiyle karşılandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilin büyük zarar gördüğü, binlerce insanımızı kaybettiğimiz depremin ikinci yıldönümünde kardeş şehrimiz Afşin’e çıkarma yapan ÇOSTOG ekibi, 1500 kişiye helva dağıtımı yaptı. Afşin halkı ile gönül bağlarını koparmadıklarını bildiren İlhan Kılıç, her daim depremzedelerle dayanışma içinde olacaklarını söyledi.

İlhan Kılıç ve beraberindekiler, Afşin’de ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarını ziyaret ederek dua okudu ve karanfil bıraktı. Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ise Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği Başkanı İlhan Kılıç’a Afşin’e üstün hizmetlerinden dolayı teşekkür nişanesi olarak plaket verdi.

Editör: Haber Merkezi