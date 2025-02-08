Yeniden Refah Partisi’nden “Hatiplik Eğitimi”ne katılan isimlere başarı belgesi verildi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partinin Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı İç Anadolu Bölge Başkanı hemşehrimiz Yakup Taş ve Eğitim İşlerinden Sorumlu YRP İl Başkan Yardımcısı Kemal Kurt’a hatiplik eğitimlerine katılarak kazandıkları başarıları dolayısıyla başarı belgelerini takdim etti.

Dr. Fatih Erbakan, etkinlikte yaptığı konuşmada, parti içindeki eğitimin ve yetiştirilen kadroların önemine vurgu yaptı. Erbakan, “Partimizin daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınması için eğitimli ve bilinçli bir kadro oluşturmak çok büyük bir öneme sahiptir. Yakup Taş ve Kemal Kurt gibi değerli arkadaşlarımızın bu eğitimi başarıyla tamamlamaları, bizler için gurur kaynağıdır” dedi.

Başarı belgelerini alan Yakup Taş ve Kemal Kurt, eğitim süreçlerinin kendileri için oldukça öğretici ve geliştirici geçtiğini belirterek, aldıkları belgeyi partiye hizmet adına daha fazla sorumluluk üstlenmek için bir motivasyon kaynağı olarak gördüklerini ifade ettiler.

Editör: Haber Merkezi