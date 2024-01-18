Ahlatcı Çorum FK, yarınki maç için Giresun’a 20 kişilik futbolcu kadrosuyla gitti.
Maç öncesi son idmanını bugün yapan kırmızı-siyahlı takım, 14.00’te Giresun’a hareket ederken, en son 1 Ekim’deki Bodrum FK maçında oynayan ve sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oynayamayan 26 yaşındaki sağ bek Sadık Arda Yılmaztürk kadroya alındı.
Giresunspor maçının kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Ferhat, Atakan Akkaynak, ali, H. Hüseyin, M. Emre, Adem, Ologo, Süleyman, S.Arda, Kerem, Massis, Nalepa, Geraldo, Gökhan, Ozan, Suat, Eren, A.İlhan, Ahmet Sağat ve Thomas.