U18 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi olarak tarih yazan Mimar Sinanspor’da genç oyuncular önemli takımların listesine girdi. Önce Merzifon, sonra Sivas ve son olarak İzmir’de gerçekleşen müsabakaları Türkiye’nin önemli kulüplerinin scout ekipleri de takip etti. Özellikle İzmir’de düzenlenen Türkiye finallerini Kocaelispor, Gençlerbirliği, Bursaspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Kasımpaşa, Göztepe gibi Türkiye’nin önemli kulüplerinin temsilcileri izleyerek genç oyuncular hakkında rapor hazırladı.

OZAN VE YİĞİT İÇİN KOCAELİSPOR ISRARCI

Şampiyonanın sona ermesi ve Mimar Sinanspor’un Türkiye ikincisi olması ile birlikte Yeşil-Siyahlıların genç oyuncuları da önemli kulüplerin radarına girdi.

Türkiye finallerinde attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken 2008 doğumlu sağ açık Ozan Dikimen ve 2006 doğumlu forvet Yiğit Emin Akyol için Kocaelispor transfer komitesinin Mimar Sinanspor Kulübü’nün kapısını çaldığı bilgisine ulaşıldı. Kocaelispor’un yanı sıra Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor ve Şanlıurfaspor’un da genç futbolcuların transferi için Mimar Sinanspor yönetimi ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirmek istediği öğrenildi.

KALECİLER DE LİSTEDE

Mimar Sinanspor’un başarısında büyük pay sahibi olan kaleciler Alihan Duloğlu ve Mustafa Eren Kabasakal da scout ekiplerinin raporu doğrultusunda transfer listesine girdi.

3.Lig takımlarından Artvin Hopaspor ve 1923 Mustafa Kemalpaşaspor takımları genç kalecileri takibe aldığı öğrenilirken, iki kalecinin yanı sıra sol bek Metehan Kıvanç Özgür’ün de transfer edilmesi için girişimde olduğunu gelen haberler arasında yer aldı.

KAPTAN TALHA İÇİN ÖZEL GÖRÜŞME

Gerek U18 takımı ile finallerde, gerekse A takım ile Bölgesel Amatör Lig’de performansı ile büyük beğeni kazanan 19 yaşındaki ön libero kaptan Talha Ahıshalı için isminin şuan gizlendiği bir kulübün Teknik Direktör Hüseyin Eğer ile görüştüğü öğrenildi. Genç oyuncunun transfer edilmesi için Hüseyin Eğer’den bilgi alan kulüp temsilcileri ilerleyen günlerde bu transferi resmiyete kavuşturmak için girişimlere başlayacağı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan bazı 3.lig takımlarının Mimar Sinanspor’un başarılı oyuncularından Yusuf Can Çöp ve Emirhan Ağca için nabız yokladığı öğrenildi.