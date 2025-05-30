Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Süper Lig Play-Off müsabakaları İstanbul’da yapıldı. Erkeklerde 18, kadınlar ise 19 takımın mücadele ettiği Play-Off müsabakalarında Afshin Noroozi, Ali Afşin Gül, Arda Kekillioğlu ve Metin Bekar’lı oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum Belediyespor erkek takımı altıncı sırada tamamlayarak Elit Lig’e adını yazdırdı. Ezel Arslan, Zeynep Karaca, Asu Ayça Şenyuva ve Elizan Başar’lı kadrosu ile Çorum Belediyespor kadın takımı yedinci sırada tamamladı ve Elit Lig’e yükselmeyi başardı.

Editör: RIFAT KARA