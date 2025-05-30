Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 2024-2025 Sezonu, Fatih Karagümrük’le Bandırmaspor arasında oynanan play-off final maçıyla tamamlandı. Kocaelispor ve Gençlerbirliği’nin ardından Süper Lig’e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu.

Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayarak direkt finale kalan Fatih Karagümrük’le, 1.turda Erzurumspor’u, 2.turda ise Boluspor’u eleyen Bandırmaspor, Süper Lig’e yükselme maçında karşılaştı. Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanan ve Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Yasin Kol’un yönettiği maçta müthiş bir çekişme yaşandı. Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor 37.dakikada Hikmet Çiftçi’nin serbest vuruştan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Fatih Karagümrük ikinci yarının ilk dakikasında Wesley’in golüyle beraberliği sağladı. Normal süre 1-1 bitince 15’er dakikalık 2 uzatma devresi oynatıldı.

İlk uzatma devresine de golle başlayan Fatih Karagümrük, 91.dakikada Atakan Rıdvan Çankaya ile 2-1 öne geçti. Devrenin son dakikasında bu kez Ahmet Sivri sahneye çıktı ve durumu 3-1’e getirdi.

İkinci uzatma devresinde Fatih Karagümrük’ün 117’de Talha ile bir topu direkten dönünce karşılaşma Karagümrük’ün 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Fatih Karagümrük bu galibiyetle, geçen sezon düştüğü Süper Lig’e 1 sezon aradan sonra geri döndü. Bandırmaspor’un ise Süper Lig hayalleri başka bahara kaldı.