Ulaanbaatar Open Ranking Güreş Serisi Moğolistan’ın Ulaanbatar kentinde başladı. Seride Türkiye’yi temsil eden milli takımlarda Çorum’dan 1 antrenör ve 1 sporcu bulunuyor.

Çorum Belediye Spor Kulübü antrenörü Levent Kaleli’nin teknik direktörlüğünü yaptığı serbest güreş milli takımında yine Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Bekir Keser de yer alıyor. Keser, 57 kiloda madalya mücadelesi verecek.

Keser, Arnavutluk’un Tiran kentinde, 8-14 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası’nda, serbest stil 57 kiloda üçüncü olmuştu.

Ulaanbaatar Open Ranking Güreş Serisi 1 Haziran’da sona erecek.