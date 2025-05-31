Çorumlu veteran tekvandocu Doğan Gür, ikinci kez Dünya şampiyonu oldu.

Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenen 2025 World Tekvando Masters Games Dünya Şampiyonasında Türkiye adına U45 kategorisi 68 kiloda tatamiye çıkan Doğan Gür, tüm rakiplerini yenerek altın madalyaya uzandı. Gür, bu başarıyla birlikte kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Kazandığı altın madalyayı Türk milletine armağan ettiğini belirten Doğan Gür, 2023 yılı Mayıs ayında da Güney Kore’de düzenlenen Masterler Dünya Şampiyonasında 40 yaş altı 68 kiloda şampiyon olmuştu.