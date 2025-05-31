Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, profesyonel liglerin 2025-2026 sezon planlamalarını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol 1.Lig’de 1.hafta maçları 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak olup ilk yarı 27, 28, 29 Aralık 2025 tarihlerindeki karşılaşmalarla tamamlanacak. Ligde ikinci yarının ilk hafta maçları 9, 10, 11, 12 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak ve normal sezon 2 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 7, 26, 30 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.

SÜPER LİG DE AYNI HAFTA BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig ise 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek. İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Nesine 2.Lig 23 Ağustos’ta, 3.Lig ise 6 Eylül’de başlayacak.

Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra açıklanacak.