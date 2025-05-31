Çorumlu antrenör Samet Türe nezaretinde, 10 yaş kızlar +40 kiloda mücadele eden Begüm Akpunar, ilk turda Sırp rakibini yenerek 2.tura yükseldi. Begüm Akpunar, bu turda da Yunan rakibini mağlup edip çeyrek final bileti aldı. Çeyrek finalde Makedonyalı sporcuyu deviren Begüm yarı finalde Bosna-Hersekli sporcu ile karşılaştı. Bu müsabakayı da kazanan Begüm Akpunar finalde de yine Bosnalı sporcu ile karşılaştı. Finali de kazanan Begüm Akpunar +40 kilonun şampiyonu olarak Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.

Begüm Akpunar, aynı zamanda Çorum karetesinin ilk Balkan şampiyonluğunun kazanan sporcusu olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Türkiye Karate Federasyonu, Begüm Akpunar’ın Balkan şampiyonu olması üzerine yaptığı açıklamada, sporcuyu, Çorum’daki antrenörleri Sevgi Güler Tere ve Samet Türe ile kulübü Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nü tebrik etti. Açıklamada, “Türk bayrağını bir kez daha uluslararası arenada gururla dalgalandırdığınız için teşekkürler” ifadeleri kullanıldı.

Şampiyonada, Pazar günü de yine Çorum Belediyesi spor Kulübü karatecilerinden E.Gökçe Beşikçi, H. Sena Çolak ve Buğra Özeker madalya mücadelesi verecek.