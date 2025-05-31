Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Minik Erkekler Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 7 takımın katılımı ile start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Adnan Menderes İlkokulu ile Bekir Aksoy İlkokulu kozlarını paylaştı. İlk iki periyotta üstün bir oyun ortaya koyan Adnan Menderes’in minikleri ilk yarıyı 19-13 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğü devam ettiren Adnan Menderes İlkokulu maçı 41-23 kazanarak şampiyon olmayı başardı. Bekir Aksoy İlkokulu ise ikincilik kupasını aldı.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI FATİH SULTAN MEHMET’İN

Final maçı öncesi Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ile Bahçelievler İlkokulu üçüncülük maçında karşılaştı. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu maçı 24-8 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi olurken, Bahçelievler İlkokulu ise dördüncülük kupası ile teselli buldu.

Maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımların kupalarını Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva tarafından verildi.