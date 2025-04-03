Sosyal faaliyetlerle toplumsal konulara duyarsız kalmayan Çorum Belediyesi, bu kez otizm konusunda farkındalık yaratmak amacıyla harekete geçti. 2 Nisan “Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamında, otizmli bireylere yönelik farkındalığı artırmak için Saat Kulesi mavi ışıklarla aydınlatıldı.

OTİZM NEDİR?

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), bireyin sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarını etkileyen nörogelişimsel bir farklılıktır. Erken teşhis ve özel eğitim desteği ile otizmli bireyler, toplum içinde daha bağımsız bir yaşam sürdürebilir. Otizmin farkında olmak, otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşamlarını daha iyi anlamamıza ve desteklememize yardımcı olur.

Editör: Haber Merkezi