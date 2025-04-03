Vali Ali Çalgan beraberinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya ile birlikte Ramazan Bayramı nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni (GAMER) ziyaret etti. Acil çağrı hizmetlerinin etkin ve hızlı şekilde vatandaşa sunulmasını sağlayan personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Vali Çalgan ile Başkan Aşgın sağlık ve güvenlik hizmetleri başta olmak üzere her türlü görevi başarıyla yerine getiren tüm personele teşekkür etti.

Vali Çalgan ve beraberindeki protokol üyeleri ayrıca bayramda görevi başında bulunan Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü de ziyaret etti.

Vali Çalgan: “Her türlü yangında, afette cansiperane görev yapan tüm İtfaiye personelimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ