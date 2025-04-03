İllerin 10 yıllık ihracat performansları dikkat çekici değişimler gösteriyor. 100 milyon dolar üzeri ihracat yapan iller dikkate alındığında 26 ilin toplam ihracat içindeki payı artmış, 25 ilin azalmış gözüküyor. İhracat payını artıran grupta “Çorum Vakası”, pay kaybeden grupta “Adıyaman Vakası” var.

Ekonomi Gazetesi’nde İbrahim Ekinci’nin haberinde son 10 yılda illerin ihracat performanslarını değerlendirildi.

İllerin ihracat performansında bazı iller atak yapmış görünürken, bazı iller, avantajlı konumlarına rağmen gelişme göstermemiş. 2015 yılı itibariyle 100 milyon dolar ihracat yapan iller dikkate alındığında 26 ilin toplam ihracat içindeki payı artmış, 25 ilin azalmış gözüküyor. Artıran grupta “Çorum Vakası”, pay kaybeden grupta “Adıyaman Vakası” var. Çorum, ihracatını 333,3 milyon dolardan 3,5 milyar dolara çıkarmış. Payındaki değişim %500. Bu performansa yaklaşan il yok. Adıyaman’ın ihracatı yarım milyar dolar üstünden 55,6 milyon dolara gerilemiş.



Çorum için “Toplam ihracat payında en parlak performans gösteren il” ifadesine yer verile haberde, Çorum’u 2015’te ihracattaki payının %0,2 düzeyindeyken, 2020’de %0,5’e,2024’te %1,3’e geldiği belirtildi.

2015’ten 2024’e payındaki artış %500 görünen Çorum’un aynı dönemde ihracatı da 333,3 milyon dolardan 3,5 milyar dolara geldiği belirtilirken, Çorum’un performansına yaklaşan ilin bulunmadığı kaydedildi.