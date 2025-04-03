Çalgan çifti beraberlerinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, eşi Figen Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya ve eşi Emel Çetinkaya ile birlikte ilk olarak Şehit Polis Memuru İsmet Fatih Alagöz’ün Üçtutlar Mahallesi'nde ikamet eden annesi Ayşe Alagöz ve babası Ahmet Çetin Alagöz'e bayram ziyaretinde bulundu.

Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Vali Ali Çalgan, şehidin anne ve babasının bayramlarını tebrik ederek, sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi.

Vali Çalgan ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra ise Kunduzhan Mahallesi’nde ikamet eden Gazi Üzeyir Torum ve ailesine bayram ziyaretinde bulundular. Vatan uğruna göstermiş oldukları fedakarlıklar nedeniyle kahraman gazilerimize minnet ve şükran duyduğunu belirten Vali Çalgan, Gazi Üzeyir Torun ve ailesinin bayramlarını tebrik ederek, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara kavuşmaları temennisinde bulundu.

Vali Çalgan ziyarette; “İyiki varsınız! Vatan size minnettardır” görüşüne yer verdi.

Editör: SELDA FINDIK