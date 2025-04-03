Tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptıkları nadir yerden birisi olduğunu bilinen Hoynat Adası’nda, geçen yıllarda 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı tespit edildi. Kuşların yaşam alanı olduğu için girişlerin yasak olduğu ada, kuş gözlemciliği açısından da önem teşkil ediyor.

‘Önemli Kuş Alanı’ seçildiği için, kuşların doğal yaşam alanı olarak bırakılan ada etrafında Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemeleri ve güzelleştirme çalışmalarının ardından ziyaretçilerin ilgi noktalarından biri olma özelliğini taşıyor. Zemini doğal taşlarla kaplanarak oluşturulan seyir terasına yerleştirilen ada için seyir dürbünleri, ziyaretçilerin kuş gözlemi yapmasına imkan sağlıyor, Ramazan Bayramı tatilinde adayı gözlemlemek için il dışından gelenler dahi oluyor.

"KESİNLİKLE GELDİĞİMİZE DEĞDİ"

Çorum’dan gelen ve Karadeniz ziyaretleri kapsamında Hoynat Adası’nı ziyaret ettiklerini belirten Ayten Tonoğlu, "İlk defa geldim ve gerçekten çok güzel. Karadeniz’i hiç bu şekilde güzel bilmezdim, kesinlikle geldiğimize değdi. Yeşil doğa ve deniz gerçekten çok güzel" dedi.



"YEŞİL VE DOĞASI ÇOK GÜZEL"

Malatyalı olan ancak İstanbul’dan gelen öğretmen Gülşah Gültekin, "Karadeniz’e ilk defa geliyorum ama çok beğendim. Benim için çok güzel bir atmosfer, yeşili ve doğası çok güzel. Yeni gelmeme rağmen çok beğendim, daha çok gezeceğimiz yerler var" diye konuştu.

"2019 YILINDAN BU YANA ÇOK ŞEY KATILMIŞ"

Nesrin Türkkan isimli öğretmen de doğa ile iç içe olmanın kendisi içi çok önemli olduğunu ifade ederek, "Uzun zamandan bu yana Perşembe sahil yolunu kullanmamıştım. Sakin şehir olmanın gerçekten hakkını veriyor. Daha önce 2019 yılında buraya gelmiş ve burada fotoğraf çekinmiştim. O zaman bu kadar gelişmiş değildi, çok şey katmışlar Ordu’ya bu nedenle burada olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"DOĞAL VE EŞSİZ BİR GÜZELLİK"

Ordulu Tayfun Kahyaoğlu Tayfun Kahyaoğlu ise "Perşembe zaten Ordumuzun sakin ve güzide bir ilçesi. Hoynat Adası da kendini geliştirdi. Belediye başkanlarımız çok ilgi gösterdi ve buralar farklı bir şekilde aldı. İl dışından gelenler ve burada yaşayanlar burayı çok seviyorlar, ben de herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Doğal bir güzellik, bir taraf yeşil, bir taraf deniz" ifadelerine yer verdi.