YRP İl Başkanı Kuşçu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a semt pazarındaki denetimlerde fırsatçılara taviz vermeyen tutumu için teşekkür ederken, sonrasında yazılan cezanın ise hakkaniyetli olması gerektiğini vurguladı.

“YRP olarak Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a pazar yeri denetlemeleri konusunda vatandaşımızın hakkını savunduğu için ve fırsatçılara taviz vermeyen bir tutum içinde olduğu için teşekkür ediyoruz” diyen Kuşcu, bu denetimlerin 6 yıllık görev süresinde yapılmamış olmasını ise eleştirdi.

Belediye Başkanı Aşgın’ın 6 yıllık görev süresi içinde bu ve bunun gibi bir çok olayın yaşandığını ve vatandaşların mağdur edildiğini anlatan Nuri Kuşçu, “Umudumuz bu tarz denetimlerin daha düzenli ve sıkı halde yapılarak hem vatandaşın hem de esnaflarımızın haklarını doğru ve adaletli bir şekilde korumalarıdır. Tabi beş parmağın beşi de bir değildir. İşlerini layıkıyla yapan pazarcı esnafımız töhmet altında bırakılmamalıdır. Vatandaşın hakkına giren kim var ise cezalandırılmalıdır” şeklinde konuştu.

YRP İl Başkanı Kuşçu açıklamasının devamında Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı 1 milyon 400 bin lira ile 17 milyon 200 bin liralık ceza tutarının ise kabul edilebilir olmadığını belirterek: “Böylesi büyük bir ceza o esnafın bir daha iş yapamaması ve bununla beraber doğrudan ailesini de cezalandırmış olmak anlamına gelir. Yetkililerimizin hem vatandaşlarımızı hem esnafımızı mağdur etmeyecek şekilde bu tarz olaylara önlem almasını umut ediyoruz” görüşüne yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ