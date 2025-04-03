Çorum Merkez Mislerovacığı Köylüleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Uğurcan ile yönetim kurulu üyeleri, Ankara derneğinin yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mislerovacığı köylüleri, gerek Çorum’da, gerekse Ankara’da dayanışma içerisinde hareket ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulla birlikte Ankara Mislerovacığı Derneği’nin yeni başkanlığına Serdar Doğan seçilmişti.

Çorum Dernek yönetimi, Ankara’ya çıkarma yaparak, yeni yönetime hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çorum Dernek Başkanı Kenan Uğurcan ve yönetimi, Ankara Dernek Başkanı Serdar Doğan ve yönetimini tebrik ederken, ziyaret sırasında köy için yapılan çalışmalar, dernek faaliyetleri ve ileriye yönelik plan ve projeler ele alındı.

Dernek başkanları köyün kalkınması ve gelişmesi noktasında ortak çalışmalar yürütülmesi için fikirbirliğine vardı.

Editör: Haber Merkezi