Emperyalist güçlere karşı verilen destansı bir mücadelenin ardından ilân edilen Cumhuriyet’in, artık 102 yıllık bir çınar olduğunu vurgulayan İl Başkanı Sarı, “Cumhuriyetimiz; dün son kaleydi, bugün de öyledir! Emperyalizmin plânlarını dün boşa çıkaran Cumhuriyetimiz, bugün de benzer plânları boşa çıkaracak yegâne kuvvettir.” dedi.

Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, kutlama mesajında şu görüşleri dile getirdi:

“Yedi düvele karşı verdiğimiz İstiklâl Mücadelemizi, Cumhuriyet ile taçlandıran aziz milletimiz, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini 29 Ekim 1923’te bir kez daha tüm dünyaya ilân etmiştir. 1923’te bir fidan olarak toprakla buluşturulan ve o günden bugüne nice kritik dönemlerden ve zorlu badirelerden geçen, fırtınalara direnen Cumhuriyetimiz, hamdolsun ki bugün 102 yıllık bir çınar olarak arz-ı endam etmektedir. Cumhuriyetimiz; dün son kaleydi, bugün de öyledir! Cumhuriyetimiz; 102 yıl önce mazlumların sığındığı güvenli limandı, bugün de yine öyledir. Cumhuriyetimiz; emperyalizmin plânlarını dün boşa çıkarmıştı, bugün de bu plânları boşa çıkaracak yegâne kuvvettir. İnanıyorum ki, ilk günkü azim, inanç ve kararlılıkla, millî ve manevî değerlerimizden aldığımız güçle Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında çok daha ileriye taşıyacağız. Bu inançla; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklâl Mücadelemizin kahramanlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet’in 102. Kuruluş Yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!”

Muhabir: Haber Merkezi