Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlayan milli mücadelenin büyük zaferle noktalanmasının ardından Atatürk’ün, “Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.” dediği Cumhuriyetin ilanının 102. Yıldönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladığımızı hatırlatan Milletvekili Kaya, “Cumhuriyet; bir milletin her türlü imkânsızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde etmiş olduğu büyük bir zaferin sonucudur” diye konuştu.

Her yönüyle tarihimizin en kapsamlı hamlesi olan Cumhuriyetin getirdiği yenilikler ile bilime, akılcılığa, demokrasiye ve özgür düşünceye dayalı modern Türkiye’nin mayasını oluşturduğunu söyleyen Milletvekili Kaya yayınladığı mesajına şu şekilde devam etti:

“Kurulduğu 29 Ekim 1923’ten itibaren geçen 102 yılda Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür alanındaki atılımları ve güçlü demokrasisiyle dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini almış, önemli mesafeler kat etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün hedef gösterdiği 'muasır medeniyetler seviyesine ulaşma' vizyonuna, her zaman emin adımlarla ilerleyip, benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek, uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmaya dün olduğu gibi bugünde devam edecektir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyet Bayramını en içten duyguyla kutluyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi