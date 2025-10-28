Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan CHP Çorum İl Başkanı Solmaz, Cumhuriyet’in eşitliğin, özgürlüğün, adaletin ve halk iradesinin simgesi olduğunu ifade etti.

Solmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimiz, çağdaş Türkiye’nin temelleridir. Bugün bizlere düşen görev, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmak, onu demokrasiyle, laiklikle ve sosyal adaletle taçlandırmaktır. Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak, her bir yurttaşın ortak sorumluluğudur” ifadesini kullandı.

Cumhuriyetin sonsuza kadar payidar kalacağına olan inancını yineleyen Dinçer Solmaz, “Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. 102 yıl önce bugün yakılan bir meşaledir. Kimsesizlerin kimsesi, Nene Hatunların, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin sesidir Cumhuriyet” dedi.

Ülkemizi başka devletlerin güdümüne sokacak, güvenliğimizi, geleceğimizi, çıkarlarımızı düşünmeden hareket edecek her kim olursa olsun karşısında Türkiye Cumhuriyeti’ni seven milyonları bulacağını belirten Dinçer Solmaz, “Bu gücün mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu eşsiz ülkenin vatandaşları, Cumhuriyetimizin 102. yılını bütün dünyaya duyurmak yerine kendine bahanelerden zırh yapanlara ve kişisel ihtiraslarına feda edilemeyecek kadar değerlidir.

Cumhuriyete sahip çıkmak, aynı zamanda, tek adam zihniyetine karşı milletin egemenliğini, kişisel çıkarlara karşı kamu yararını ve toplumun kolektif çıkarını da savunmaktır. Büyük Atatürk’ün ‘Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz’ dediği gibi bu uğurda mücadele etmek, bu ülkenin öz evladı olan herkesin atalarına olan en büyük borcu ve sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlık ve özgürlük adına canı pahasına mücadele eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, dava arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor ve tüm Çorumlu hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

