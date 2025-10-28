Türk milletinin bin yıllık kardeşlik bağını, vatan sevgisini ve bağımsızlık ruhunu Cumhuriyet’le taçlandırdığını ifade eden Çıplak; “29 Ekim 1923, Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşunun, millet egemenliğine dayalı yeni bir devletin doğum belgesidir. Bu mukaddes devlet, şehit kanlarıyla, milli iradenin kudretiyle ve iman dolu yüreklerin fedakârlığıyla var olmuştur” dedi.

Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim biçimi değil, Türk milletinin haysiyeti ve varlık yemini olduğunu vurgulayan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “Bu yeminden dönüş yoktur. 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yakılan istiklal meşalesi, 2053’te daha da parlayacak, 2071’de Türk ve İslam medeniyetinin zirvesinde yeniden yükselecektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda güçlü, üretken ve bağımsız bir gelecek inşa etme kararlılığında olduklarını dile getiren Çıplak, “Küresel güçlerin ve bölücü mihrakların çabalarına rağmen Türk milleti Cumhuriyetini korumaya ve milli bekamızı muhafaza etmeye kararlıdır. Bu kararlılığın adı Cumhur İttifakı’dır” diye konuştu.

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çıplak, “Ne terör, ne fitne, ne de ihanet; Türk milletinin yolunu kesemeyecek, birliğini bozamayacaktır. Terörsüz, huzurlu ve güçlü bir Türkiye idealimiz, imanla ve azimle gerçekleştirilecektir” dedi.

MHP İl Başkanı Çıplak, mesajının sonunda: “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; Cumhuriyetimizin 102’nci yılı kutlu, Türk milletinin istiklali ve istikbali ebedi olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene!” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi