Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, en büyük sorunların başında rüşvet, yolsuzluk, kara para aklama, ihaleye fesat dağıtma ve evrakta sahtecilik olaylarının geldiğini belirterek, "Rüşvetçilerin, parti farkı gözetmeksizin karşısındayız ve bu aziz milletin alınışıyla her kuruşun hesabını soracağız." dedi.

Saadet Partisi Merkez Başkanı İlçe Savurgan, ülke genelini sürekli meşgul eden rüşvet operasyonlarına ilişkin olarak, “Dün ayakkabı kutularında, bugün ise baklava kutularında mevcut olan bu çürümüş hayatlar, aslında yıllardır dile getirdiğimiz yozlaşmış siyasetin kanıtıdır. Halkın güvenini istismar eden bu tablo, ne insan onuruna ne de inancımıza uyuyor. Rüşvet alan da veren de şerefsizdir, alçaktır, namussuzdur" ifadelerini kullanıldı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ