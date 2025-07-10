“Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı” kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı cami ve Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele seminerleri düzenleniyor. Bu çerçevede, Abdibey Camii’nde Yaz Kur’an Kursu öğrencileriyle gerçekleştirilen program büyük ilgi gördü.

Seminer, Çorum İl Müftülüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum Şubesi iş birliğiyle hayata geçirildi. Programa; Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Yeşilay Şube Başkanı Bedriye Cengil, Yeşilay Başkan Yardımcısı Ahmet Çek, İl Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç, Yeşilay Formatörü Metin Akbal ve Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinatörü İl Vaizi Kemal Demirden katıldı.

“GENÇLERİMİZİ ZEHİRDEN KORUYALIM”

Etkinlikte öğrencilerle sohbet eden İl Müftüsü Yıldırım, maneviyatın ve bilinçli yaşamın önemine dikkat çekti. Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, bu tür programların çocuklar için hem bilinç kazandırıcı hem de yönlendirici olduğunu ifade etti.

Seminerin devamında Yeşilay Şube Başkanı Bedriye Cengil, bağımlılık türleri ve önleme yollarına dair bilgilendirici bir konuşma yaptı. Ardından Yeşilay eğitim görevlisi, bağımlılıkların fiziksel, ruhsal ve sosyal etkilerine dair bir sunum gerçekleştirdi.

Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanması ve sunumun ardından sona erdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR