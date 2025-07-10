Eğitim-İş Sendikası Çorum Şubesi, eski AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın, Cumhuriyet'in ilanını "kanlı darbe" olarak nitelediği iddia edilen sözleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Eğitim-İş Çorum Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, eski Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın sözleri “sadece bir cehalet göstergesi değil, aynı zamanda bir ihanetin ilanı” olarak nitelendirildi. Ayrıca Cumhuriyet'in, halkın egemenliğini eline aldığı bir devrim olduğu ve emperyalizme karşı kazanılmış bir zaferin adı olduğu da vurgulandı.

Açıklamada, “kanlı darbe” arayanların Cumhuriyet'e değil, “Kendi siyasi varlıklarını borçlu oldukları 12 Eylül faşist darbesine ve bir dönem yol yürüdükleri FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine” bakmaları gerektiği ifade edildi.

Sendika, bu açıklamalar doğrultusunda, Çamlı hakkında “Cumhuriyet'e ve kurucu değerlerimize hakaret ettiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunma kararı aldıklarını bildirdi.

Açıklamada, “Cumhuriyet ilelebet yaşayacak, saltanatlar sonsuza dek yıkılacaktır” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi