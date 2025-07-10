Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Örgütü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine ve Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına hakaret ettiği gerekçesiyle AKP eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, suç duyurusunun ardından Çorum Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

“CUMHURİYET’E VE KURUCU DEĞERLERE SALDIRI VAR”

CHP İl Başkanı Solmaz yaptığı açıklamada, Çamlı’nın sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımların Cumhuriyet rejimine, kurucu iradeye ve Atatürk’ün hatırasına yönelik açık bir saldırı niteliğinde olduğunu belirtti.

Ahmet Hamdi Çamlı’nın, 5 ve 6 Temmuz 2025 tarihlerinde yaptığı iki ayrı paylaşımda 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni “kanlı darbe” olarak nitelediğine dikkat çeken Solmaz, “Bu ifadeler, Cumhuriyetin ve onun kurucusunun hedef alındığı, anayasal düzene karşı bir dilin kullanıldığı örneklerdir. Toplumu kin ve düşmanlığa sürükleyen, Cumhuriyetle hesaplaşma çağrısı yapan bu tür söylemler ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez” dedi.

YELİZ LAKABIYLA BİLİNİYOR

Kamuoyunda “Yeliz” lakabıyla da bilinen ve geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şoförlüğünü yapan Ahmet Hamdi Çamlı, 26. ve 27. Dönemlerde İstanbul milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştı.

Suç duyurusunda, Çamlı’nın yaptığı paylaşımlarda geçen “1923 darbesiyle hesaplaşmak” ve “yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açmak” ifadelerinin mevcut anayasal düzeni reddettiği ve halkı anayasal sisteme karşı kışkırtma anlamı taşıdığı vurgulandı.

“ETKİN SORUŞTURMA BEKLİYORUZ”

CHP İl Örgütü, Çamlı hakkında TCK 301 (Devleti Aşağılama), TCK 216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik) ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında işlem yapılmasını talep etti.

Solmaz, “Bu saldırıların karşılıksız kalması sadece bireysel cezasızlığı değil, Anayasal düzenin savunmasız bırakılmasını beraberinde getirir. Toplumda çok tehlikeli bir ‘yaptırımsızlık’ algısı oluşmaktadır. Bu nedenle savcılığı etkin soruşturma yapmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi