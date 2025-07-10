Tören, Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ve Baro Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni meslektaşlarının yemin ederek aralarına katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Baro Başkanı Kalıpcı, “Stajını başarıyla tamamlayıp ruhsatını almaya hak kazanan meslektaşımız Av. Eda Nur Lale Kurt’un yemin ve ruhsat törenini gerçekleştirdik. Aramıza katılan meslektaşımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Baroya katılan genç avukat, törende ailesi, meslektaşları ve yakın dostlarıyla birlikte heyecanını paylaştı.

Muhabir: SELDA FINDIK