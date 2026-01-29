Güreş Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programı gereğince Trabzon-Ortahisar’da düzenlenen U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda ilk madalyalar sahiplerini buldu. Çorumlu güreşçiler 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

103 kulüpten 460 sporcunun katılımıyla Beşirli Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor adına 97 kiloda mücadele eden Çorumlu güreşçi Rıfat Eren Gıdak, finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Emirhan Kılıç’a yenildi ve ikinci oldu.

Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Murat Doğan 74 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanırken, bir üçüncülük de Ankara Tedaş Spor Kulübü adına 125 kiloda mücadele eden Çorumlu güreşçi Efe Anıl Al’dan geldi.

Çorum Belediye Spor Kulübü’nün eski güreşçilerinden Bekir Keser 57 kiloda ikinciliği elde ederken, Mücahit Çelik ise 125 kiloda Çorumlu güreşçi Efe Anıl Al ile üçüncülüğü paylaştı.

Şampiyona bugün sona erecek.