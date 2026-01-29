Çorum’un atletizm branşındaki önemli isimlerinden Abdullah Yılmaz, Bursa’da yapılacak olan Masterler Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Alkan Öral Türkiye Masterler Atletizm Salon Şampiyonası 31 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Bursa’da yapılacak. Osmangazi Atletizm Salonu’nda gerçekleşecek olan Türkiye Şampiyonası’nda124 kadın, 94 erkek olmak üzere 218 veteran atlet madalya mücadelesi verecek. Çorum’u ise İl Özel İdarespor’dan Abdullah Yılmaz temsil edecek. Yılmaz, 800, 1500 ve 3000 metre yarışlarında koşacak.