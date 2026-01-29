Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futsal 1.Lig maçları öncesi ön eleme maçlarında mücadele edecek takımları açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 Futsal 1.Lig maçları öncesi ön eleme müsabakalarının 10-14 Şubat tarihleri arasında Nevşehir’de yapılacağı duyuruldu. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşecek ön eleme maçlarında Çorum’dan Bayat Belediyespor da mücadele edecek. Bayat temsilcisi Van Tuşba GMSK, Afyon Spor Lisesi ve İstanbul ifa takımları ile A grubunda yer alacak.

4 takımın tek devreli lig usulüne göre oynayacağı maçlar sonunda birinci olan takım 1.Lig’ine yükselecek.

Bayat Belediyespor ilk maçını Van temsilcisi ile, ikinci maçını İstanbul İFA, üçüncü maçını ise Afyon Spor Lisesi ile oynayacak.