Muay Thai ve Jujitsu branşında büyük bir başarıya imza atan Göktürk Yıldızları Spor Kulübü sporcuları, Çorum’a döner dönmez Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı makamında ziyaret ettiler.

17-21 Ocak tarihleri arasında 2 branşta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Göktürk Yıldızları Spor Kulübü sporcularından Deren Balım Çilindir, Deniz Duru Çalışkan, Buse Selçuk ve Kübra Çatar önemli bir başarı elde ettiler. Başarılı sporcular Çorum’a döner dönmez Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret ederek desteklerinden ötürü teşekkürlerini ilettiler.

Demirkıran, makamında ağırladığı sporcuları bir kez daha tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.