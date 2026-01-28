Ara transfer döneminde Ahmet Ildız, Serdar Gürler, Burak Çoban, Mame Thiam, Sinan Osmanoğlu, İbrahim Zubairu, Fredy gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Arca Çorum FK’da stoper hattına da takviye yapılması bekleniyor.

Sportif Direktör Mustafa Soley’den alınan bilgilere göre, stoper hattı için tecrübeli bir ismin kadroya dahil edileceği belirtildi. Soley, Eyüpspor’dan 32 yaşındaki Robin Yalçın ve Bodrum FK’dan 30 yaşındaki Ali Aytemur ile görüşmelerin devam ettiğini belirtirken, 2-3 gün içerisinde bu transferin netlik kazanacağını söyledi.