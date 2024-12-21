Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Baskı Resim Koleksiyon Sergisi için geldiği Çorum’da HİTÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Pelin Avşar Karabaş’ın daveti üzerine öğrencilerle buluşan Prof. Dr. Erdem onlarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Öğrencilerin sorularına da içtenlikle cevap veren Prof. Dr. Erdem, onların önündeki yolun aydınlanmasına da katkı sağladı.

Söyleşinin ardından Prof. Dr. Karabaş’ın teşekkür belgesi takdim ettiği Prof. Dr. Erdem, öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Editör: Haber Merkezi