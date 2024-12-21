Çorum Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerini sürdürüyor. Belediye bu kapsamda Ressam ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Basri Erdem’in Baskı Resim Koleksiyon Sergisi’ni Çorumlu sanatseverlerle buluşturdu. 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Pelin Avşar Karabaş başta olmak üzere çok sayıda sanatçı ile sanatseverin katıldığı açılışta Prof. Dr. Erdem’in eserleri beğeni topladı. 
Başkan Aşgın açılış öncesi Çorum Belediyesi Sanat Galerisi ve Müzesi’nde görücüye çıkan sergiye tüm Çorumluları davet ederek Prof. Erdem’e sanat hayatında başarılar diledi. Serginin açılışı sonrası ile Prof. Dr. Basri Erdem eserleri ile ilgili konuklara bilgi verdi.

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Editör: HABER MERKEZİ