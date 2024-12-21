Belediye Meclisi’nde tartışılan “Çorum’a yeni bir cemevi” konusu ile ilgili soruyu yanıtlarken, Çorum’da yaşayan tüm hemşehrilerini ayrımsız kucakladığını ve istendiğinde tüm inanç gruplarına yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Başkan Aşgın, “Yenisini bırakın, mevcut cemevine ve Rıza Şehri projesine yardım edin” denildiğini, ancak Hacı Bektaş Veli Vakfı’nın kendilerine yardım başvurusunun olmadığını söyledi.

Yine cemevine karşı çıkanlar olduğu gibi, bu talebi dile getiren Alevi vatandaşların da bulunduğunu ifade eden Aşgın, “Bir kısım hemşehrilerimizin böyle bir talebi varsa, bunu dikkate almak durumundayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, ikinci bir cemevi için destek verecek, biz de Belediye olarak üzerimize düşen kolaylıkları sağlayacağız.” dedi.

“Cemevleri ibadethane midir, değil midir?” tartışmasına hiç girmediğini de ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, “İnanç grupları nasıl görüyorsa, ona saygı duyarım. Bu konuda son derece net bir duruşum var. Çorumlu hemşehrilerimi, Alevisiyle Sünnisiyle bir bütün olarak görüyorum. Bahçelievler, Kale ve Yavruturna mahallelerine yaptığımız hizmetlerle de, bunu kanıtladığımı düşünüyorum” diye konuştu.